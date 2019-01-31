Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin Karşısına 1994 Mahalli İdareler Seçimlerinde Bu Ülkenin...
1 saat önce
IHAAW131126-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP'den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık" dedi.
IHAAW131126-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Milletimizin karşısına 1994 mahalli idareler seçimlerinde bu ülkenin CHP
'den tevarüs ettiği çöp, çukur ve çamurla mücadele diyerek çıktık" dedi. 31.01.2019 13: 11: 26 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:17 Kaynak: İHA
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