Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin heveslerini, her alandaki başarılarımızla kıracağız, çünkü biz Türkiye'yiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:34 Kaynak: AA
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