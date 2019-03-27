Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Oyunun Rengini Zorla Değiştirmeye Kalkan, Karşısında Bizi...
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:06 Kaynak: AA
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