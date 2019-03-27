Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Oyunun Rengini Zorla Değiştirmeye Kalkan, Karşısında Bizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin Oyunun Rengini Zorla Değiştirmeye Kalkan, Karşısında Bizi...

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:06 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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