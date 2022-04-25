Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra milletimizin temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha göstermeyeceğimizi açıkça ilan ediyorum"
Kaynak: AA
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