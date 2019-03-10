Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle Birlikte, İster PKK Olsun İster Fetö İsterse Şu veya Bu Güç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle Birlikte, İster PKK Olsun İster Fetö İsterse Şu veya Bu Güç...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:56 Kaynak: AA

PKK, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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