Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle Birlikte, İster PKK Olsun İster Fetö İsterse Şu veya Bu Güç...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle birlikte, ister PKK olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milletimizle birlikte, ister PKK
olsun ister FETÖ isterse şu veya bu güç hiç fark etmez, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:56 Kaynak: AA
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