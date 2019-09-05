Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset...

3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar."

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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