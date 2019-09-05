Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar."