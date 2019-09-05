Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken, artık diyet borçlarından mı, siyaset hırslarından mı, basiretsizliklerinden mi bilmiyoruz, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti, bugün de aynı tavırlarını sürdürüyorlar."
Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu Azerbaycanlı genç, Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için 17 gün bisiklet sürecek Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz Rus yetkili açıkladı: Ankara ve Moskova arasında Su-35 ve Su-57 görüşmeleri başladı