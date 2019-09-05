Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti"

-"İstisnasız her birimiz, önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde hizmetkarı olduğumuz kutlu davaya da zarar veririz"

-"Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz"

-"Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Her şehrimizde en itibarlı, en azimli insanlarını partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız"

-"CHP'nin ilkesizliği karşısında AK Parti olarak MHP ile Yenikapı'da başlattığımız işbirliğini yeni bir safhaya taşıdık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.