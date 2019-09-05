Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı bilmiyoruz...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı bilmiyoruz...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti" -"İstisnasız her birimiz, önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı bilmiyoruz CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti"

-"İstisnasız her birimiz, önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde hizmetkarı olduğumuz kutlu davaya da zarar veririz"

-"Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmeyeceğiz"

-"Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz. Her şehrimizde en itibarlı, en azimli insanlarını partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız"

-"CHP'nin ilkesizliği karşısında AK Parti olarak MHP ile Yenikapı'da başlattığımız işbirliğini yeni bir safhaya taşıdık"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Nerede şimdi?" dediği Abdüllatif Şener, son görüntüsüyle olay oldu
Azerbaycanlı genç, Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için 17 gün bisiklet sürecek Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali: Yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na Diyarbakır eleştirisi: Terörü lanetleseydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:06:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletin safında yer almak varken artık diyet borçlarından mı bilmiyoruz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]