Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine Aşık, Devletine Sadık, Ufku Açık, Zihni Berrak, Yüreği Güçlü,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine Aşık, Devletine Sadık, Ufku Açık, Zihni Berrak, Yüreği Güçlü,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:57 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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