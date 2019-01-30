Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine Aşık, Devletine Sadık, Ufku Açık, Zihni Berrak, Yüreği Güçlü,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletine aşık, devletine sadık, ufku açık, zihni berrak, yüreği güçlü, gönlü zengin, sözü sağlam, işinde becerikli, hayatında ahlaklı mülki idare amirlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yoktur."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:57 Kaynak: AA
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