Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle Beraber Yürüyen Bir Siyasetçiyi Sindirebilecek Hiçbir Fani Güç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle Beraber Yürüyen Bir Siyasetçiyi Sindirebilecek Hiçbir Fani Güç...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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