Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle Beraber Yürüyen Bir Siyasetçiyi Sindirebilecek Hiçbir Fani Güç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez."

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