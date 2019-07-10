Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi - AK Parti girişler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi - AK Parti girişler

9 dakika önce

- Milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine gelmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

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- Milletvekillerinin AK Parti Genel Merkezine gelmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi - AK Parti girişler
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:36 Kaynak: AA
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