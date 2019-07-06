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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. 
AK Parti'nin Sütlüce'de bulunan il binasında yapılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı. Sabah 11.00'de başlayan toplantı 14.30'da sona erdi. 
Toplantının adından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15.00'te de belediye başkanları ile AK Parti İstanbul İl Binası'nda bir araya gelecek.

Görüntü dökümü
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-Milletvekillerinin il binasına gelmesi
-Cumurbaşkanı Erdoğan'ın il binasına gelmesi
-Genel ve detay görüntüler


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:59 Kaynak: DHA
Ömer Çelik, AK Parti, İstanbul, Güncel
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