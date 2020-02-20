Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenen gençlere sık sık yaptığı '3 çocuk' çağrısını bu kez partisinin milletvekillerine yaptı. Erdoğan, "Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde bir grup milletvekiliyle kahvaltılı toplantıda buluştu. Toplantıda gündeme ilişkin önemli hususların yer almasının yanı sıra espri anlar da yaşandı. Milletvekillerine tek çocukta kaldıkları için sitem eden Erdoğan, "En az 3 çocuk" söylemini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 gün önce milletvekilleri ile gerçekleştirdiği toplantının detayları gelmeye devam ediyor. Bölgesel sorunlar, siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi konulara değinen Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine de seslenince salonda eğlenceli anlar yaşandı.

"TEK ÇOCUK İSTEMİYORUM"

Erdoğan, "Tek çocukta kalıyorsunuz. En az 3 çocuk diyorum. Bu ülkenin diriliği için tek çocuk istemiyorum" dedi. Erdoğan, tek çocuklu milletvekillerine bakarak, "Öyle değil mi?" diye espri yaptı. Erdoğan'ın bu hareketi sonrası salonda gülüşmeler yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerini uyardı: Tek çocukta kalıyorsunuz, en az 3 çocuk
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:00 
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