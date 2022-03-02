Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu - Son Dakika
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

02.03.2022 11:25

Son dakika haberler... CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti'li milletvekilleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 50 vekilin katıldığı toplantıda; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bazı AK Parti genel başkan yardımcıları da yer aldı. Toplantıda, milletvekillerinin görüş ve önerileri ile iç ve dış gelişmelerin değerlendirileceği öğrenildi. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Buğra OLAÇ- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA, (DHA)-

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle buluştu

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Kaynak: DHA

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