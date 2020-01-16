Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:36 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız Juventus, sakatlanan Merih Demiral'ın yerine transfer yapmayacak ABD'den Türkiye'ye küstah yaptırım tehdidi: Süre azalıyor