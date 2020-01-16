Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti - Son Dakika Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli cimnastikçileri kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da hazır bulundu.


Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Çolak, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:49 Kaynak: DHA
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