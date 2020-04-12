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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 01:12 Kaynak: AA
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