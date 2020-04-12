Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Dayanışma Kampanyamıza destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum"

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Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım

Yasağı delen vatandaşların polisle sigara ve ekmek polemiği

Kayseri'de şaşırtan görüntü; polise yakalanmamak için karton ve çarşafla böyle gizlendi