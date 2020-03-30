Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı." - İSTANBUL