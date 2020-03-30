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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, şu anda bilgileri ekranda gözüken bir yardım hesabı açıldı." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:12 Kaynak: İHA
Son Dakika Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı