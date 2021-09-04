Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 Yılı Öğretmen Atama Programı'na katılarak konuşma yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 Yılı Öğretmen Atama Programı'na katılarak konuşma yaptı

04.09.2021 03:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. " dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde, ataması gerçekleştirilecek 20 bin öğretmeni tebrik edip, görev yerlerinde başarılar dileyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, atanacaklarla öğretmen sayısının 1 milyon 137 bini bulacağını anlattı.

2002'de yaklaşık 500 bin olan öğretmen sayısının 1 milyon 200 binlere yaklaştığını dile getiren Erdoğan, "Şu anda okullarımızda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımızı hızla kapattık. Bunun yanında inşa ettiğimiz okullar ve dersliklerle okullarımızın, sınıflarımızın öğrenci mevcutlarını iyice azalttık. Geçmişte ortalama 30 civarındaki sayısıyla OECD ülkelerinin çok üstünde olan ortalama sınıf mevcutlarımız 22 ile OECD civarındadır. " diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'de ortalama sınıf mevcutlarının İngiltere, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerdeki ilkokullardan daha düşük, Almanya ve ABD ile yaklaşık aynı seviyede olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Benzer şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında da yaptığımız atamalarla ilkokullarda öğretmen başına 15, ortaokullarda ve liselerde 13 öğrenci düşen OECD ortalamalarını yakaladık, hatta geçtik. Bugün ülkemizde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 17, ortaokullarda 16, liselerde 12 civarındadır. Hükümete gelirken milletimize ülkemizi eğitim, sağlık, adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltme sözü vermiştik. Bir başka ifadeyle eğitimi önceliklerimizin en başına almıştık. Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış ve yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Eğitime ayırdığımız bütçeyi tüm kurumlarımız arasında ilk sıraya çıkartarak bu anlayışı bilfiil hayata geçirdik. Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliğinin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir. OECD verilerine göre Avrupa'da öğretmenlerin yaklaşık yarısı işlerinde stres yaşadıklarını belirtirken Türkiye'de bu oran yüzde 20'ler civarındadır. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki öğretmenlerin tüm Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler arasında yer aldığını ifade ederek, okullardaki fiziki ve teknolojik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde çocukların uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak için 2 milyon tablet dağıttıklarını, herkese 8 GB internet sağladıklarını söyledi. Çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak ve ailelere destek olmak amacıyla attıkları en önemli adımlardan birinin de ders kitaplarının ücretsiz verilmesi olduğunu dile getiren Erdoğan, artık çocukların okula geldiğinde sıralarının üstünde o öğretim yılında okuyacakları ders kitaplarını hiçbir ücret ödemeden hazır bulduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabii sadece bunlarla kalmadıklarını, imkanlar nispetinde hem öğretmenlerin durumlarını iyileştirmeyi hem de okulların altyapılarını güçlendirmeyi sürdürdüklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Eğitimin niteliğini ve kalitesini yükseltme hedefimizde öncelikle altyapıyı geliştirdik, teknolojik yatırımları yaptık. Böylece Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız her şey gibi eğitimin de en iyisine layıktır. Eğitim sisteminin kalitesini belirleyen en önemli unsur ise öğretmenlerdir. Sizlerin, öğrencilerinizi en güncel bilgi ve becerilerle donatırken, kendinizi de sürekli olarak geliştirmeniz şarttır. Bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programlarla mesleki gelişiminizi sağlamalı, alanınızdaki gelişmeleri sürekli takip etmelisiniz. Özellikle şu salgın döneminde bu husus çok daha büyük önem taşıyor. "

"Aşılarınızı yaptırarak, çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların 1, 5 yıldır okullarında, akranları ve öğretmenleriyle birlikte olamadıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza akranlarıyla birlikte en iyi eğitim-öğretimi vermekte kararlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde zihinsel, bedensel, kültürel ve sportif girişimleri ve gelişimleri bakımından da okullarımızın açık tutulması önemlidir. Sizlerin çabaları ve velilerimizin desteğiyle gerekli her türlü tedbiri alarak inşallah çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız okullarda uygulanacak kuralları ve ilkeleri belirlediler. Öğretmenlerimizden isteğim, bu kuralların eksiksiz bir şekilde uygulanmasıdır. Aşılarınızı yaptırarak, çocuklarımıza ve topluma örnek olacağınıza inanıyorum. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının okulların temizlik ve maske ihtiyaçlarını karşıladığını vurgulayarak, "Okullarımız artık eğitime hazır durumda. Sizlerin gayretleri ve çalışmalarıyla başarılı bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakacağımızdan şüphe duymuyorum. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız. " diye konuştu. Bugün burada ataması yapılacak öğretmenleri tebrik ederek, görevlerinde başarılar dileyen Erdoğan, bu eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler için hayırlara vesile olmasını diledi.

"Törenden notlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindekilerle 20 bin öğretmen ataması için butona bastı. Atamaların öğretmenlere hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm öğretmen adaylarımız için inşallah öğretmenlikleri de ülkemiz için hayırlı olsun diyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz. Aileleriyle birlikte de mutluluklar diliyoruz. " temennisinde bulundu.

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve öğretmen adayları katıldı. Törende Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hilye-i şerif tablosu takdim etti. AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 Yılı Öğretmen Atama Programı'na katılarak konuşma yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 Yılı Öğretmen Atama Programı'na katılarak konuşma yaptı - Son Dakika
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