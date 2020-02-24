Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "Okullardan Yarınlara" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:38 Kaynak: AA
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