Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Güvenliğimizle İlgili Konulardaki Çalışmalarımızı İnşallah Başarıya...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli güvenliğimizle ilgili konulardaki çalışmalarımızı inşallah başarıya ulaştıracağımız bir döneme giriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Milli güvenliğimizle ilgili konulardaki çalışmalarımızı inşallah başarıya ulaştıracağımız bir döneme giriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:37 Kaynak: AA
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