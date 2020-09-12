Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade sempozyumu için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda - Son Dakika

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade sempozyumu için Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen Milli İrade Sempozyumuna katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.

CumhurbaşkanıErdoğan 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'na katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na geldi.Adaya gelen Erdoğan, bindiği golf aracına eski Başbakanlardan Tansu Çiller'i de alarak, sempozyumun yapılacağı Adnan Menderes Kongre Salonu'na doğru hareket etti.