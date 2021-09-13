Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'daki Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programında konuştu. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin gücü önünde ne vesayetin ne sosyal mühendislik hesaplarının ne terör örgütlerinin ne darbelerin duramayacağı gerçeğini cümle aleme gösterdik."
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