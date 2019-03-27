Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İradenin Tecelli Ettiği Yer Seçimdir, Sandıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İradenin Tecelli Ettiği Yer Seçimdir, Sandıktır.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tecrübeli Futbolcu Emre Belözoğlu'nda Tarihi Görev MİT Buldu TSK Vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:22:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İradenin Tecelli Ettiği Yer Seçimdir, Sandıktır.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]