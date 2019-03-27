Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli İradenin Tecelli Ettiği Yer Seçimdir, Sandıktır.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:39 Kaynak: AA
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