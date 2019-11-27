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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimizi güçlendirdik. Hak ve özgürlük alanlarını genişlettik"
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