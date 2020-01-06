Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT binasına giriş yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:09 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT binasına giriş yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi
Salondaki katılımcılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. (1)
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