Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT binasına giriş yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT binasına giriş yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış...

Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'da polise bıçakla saldırmaya çalışan Türk öldürüldü
Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım

Son Dakika Haberleri
22:38 Yemen'deki Husilerden Süleymani'nin öldürülmesine tepki - Son Dakika
22:38 Sakarya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
22:34 Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Mehmet Akif Ersoy'u anma programında konuştu - Son Dakika
22:31 Realkom istihdama destek olacak - Son Dakika
22:30 Kuşadası'nda fırtına - Son Dakika
21:56 ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Son Dakika
21:33 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 22:40:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının yeni hizmet binasının açılış... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]