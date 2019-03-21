Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Jet Motorunun Test Altyapısıyla İlgili 95,5 Milyon Dolarlık Yatırımı...
7 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA
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