Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Jet Motorunun Test Altyapısıyla İlgili 95,5 Milyon Dolarlık Yatırımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Jet Motorunun Test Altyapısıyla İlgili 95,5 Milyon Dolarlık Yatırımı...

7 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Jet Motorunun Test Altyapısıyla İlgili 95,5 Milyon Dolarlık Yatırımı..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:46 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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