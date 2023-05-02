Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı "Kaan" ile ilgili paylaşım yaptı: Teknoloji üretiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı "Kaan" ile ilgili paylaşım yaptı: Teknoloji üretiyoruz

02.05.2023 11:44

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı "Kaan"ın hangardan çıkarılması kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Dün 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda vitrine çıkarılan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı (MMU) KAAN ile Hürjet, Atak-2 ve Anka-3'e ilişkin paylaşımda bulundu.

"SAMİMİ ÇABALAR SİNSİ YÖNTEMLERLE AKAMETE UĞRATILDI"

Gazi Mustafa Kemal'in "İstikbal göklerdedir" diyerek işaret ettiği çalışmalara Vecihi Hürkuş, Selahattin Reşit Alan, Nuri Demirağ ve Nuri Killigil'in teşebbüs ettiğini ama bu vizyoner girişimlerin içeriden ve dışarıdan kendi dönemlerine kadar engellendiğini belirten Erdoğan, "Rahmetli Hocamız Necmettin Erbakan her 'ağır sanayi hamlesi' dediğinde linç edildi. Merhum Özal ile atılan adımların devamı, sonraki koalisyonlar döneminde getirilmedi. Nice idealist mühendisimizin, sanayicimizin, yüreği ülkesi için çarpan pırıl pırıl gencimizin samimi çabaları sinsi yöntemlerle akamete uğratıldı." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı 'Kaan' ile ilgili paylaşım

"YILMADIK, PES ETMEDİK, HEDEFLERİMİZDEN AYRILMADIK"

"Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye" idealiyle yola çıktıklarında birçok engelle karşılaştıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti;"Bunu kimi zaman açıkça, kimi zaman da sureti haktan görünerek yaptılar. 'Durduracağız' diyemediklerinde 'dokunacağız' dediler, 'kapatacağız' deme cesareti gösteremediklerinde 'rekabet' dediler, süslü cümlelerle niyetlerini gizlemeye çalıştılar. Buna rağmen durmadık, yılmadık, pes etmedik, hedeflerimizden bir an olsun ayrılmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı 'Kaan' ile ilgili paylaşım

"HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDİYORUZ"

Daha önce yapılmayan, başlasa da ilerlemeyen, hatta sabote edilen, Gazi'nin hayali 'istikbali' milletimize hamdolsun biz yaşattık. Ama daha gidecek çok yolumuz var. İşte dün 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyerek aşağıladıkları milli muharip uçağımız KAAN'ı hangardan çıkardık. Ülkemizin ilk süpersonik jet uçağı Hürjet'in, ağır sınıf taarruz helikopterimiz Atak-2'nin, Anka-3 insansız savaş uçağımızın çok kritik aşamalarına şahitlik ettik. Biz sadece uçak, helikopter, uydu, tank, füze, silah üretmiyoruz. Biz teknoloji üretiyoruz, hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz."

Kaynak: AA
YORUMLAR (16)
  • Ferdi dayfur: Hainler kokunuzu kurutacak bu ucaklar kandilden icazet alamayacaksiniz Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Bende oyuncak sandım Cevap Yaz 8 11 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Hainler oyuncak saniyor ölünce anliyor gercek oldugunu 10 7 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni petrol keşfinin Türkiye ekonomisine katkısı, yıllık 2.9 milyar dolar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni petrol keşfinin Türkiye ekonomisine katkısı, yıllık 2.9 milyar dolar olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı 'Kaan' ile ilgili paylaşım yaptı: Teknoloji üretiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
20:20 Son Dakika: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:16 PSG taraftarı tesisi bastı! Başkan Khelaifi ve Messi topun ağzında
20:06 Her şey derbiden sonra oldu! Beşiktaşlı yönetici, Dursun Özbek'i bakın hangi özelliğinden vurdu
19:39 Kılıçdaroğlu 4 saniyelik bir video paylaştı! "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:33 4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı
19:22 Görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı! İhmalkar şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:16 Görüntüler yürek sızlattı! Sorumsuz şoför yüzünden yaralanan Başantrenör Erdem Can'ın tedavisi 3 hafta sürecek
19:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açılışı yapıldı, Gümüşhane-Trabzon arası 1 saatten 30 dakikaya düştü
19:01 Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu
18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zigana Tüneli açıldı: 1 saatlik yol 30 dakikaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 20:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 5.nesil savaş uçağı "Kaan" ile ilgili paylaşım yaptı: Teknoloji üretiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement