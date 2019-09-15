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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli paralimpik sporcularla görüştü

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli paralimpik sporcularla görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü arayarak başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile telefonla görüştü. Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

(İHA)

Sümeyye Boyacı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:20 Kaynak: İHA
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