Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Şairimizin Ömrünün Son Demlerini Geçirdiği Daireyi Mehmet Akif Ersoy...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Şairimizin Ömrünün Son Demlerini Geçirdiği Daireyi Mehmet Akif Ersoy...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

- Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, İstanbul'da istiklal şairi Ersoy'un ömrünün son günlerini geçirdiği daireyi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi'ne dönüştüreceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni Mehmet Akifler, Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Necip Fazıllar, Nazım Hikmetler, Arif Nihat Asyalar, Kemal Tahirler, Dede Efendiler, Itriler, Hacı Arif Beyler, Aşık Veyseller, Muzaffer Sarısözenler, Neşet Ertaşlar ve Mimar Sinanlar gibi değerlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:51 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Güncel
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