Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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