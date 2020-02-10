Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezindeki görüşme devam ediyor.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
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