Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
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