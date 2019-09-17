Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:59 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
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