Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
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