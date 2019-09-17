Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - ANKARA