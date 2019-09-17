Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sporcuları kabul etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:23 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. - ANKARA
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