CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,  MİLLİ TAKIM FUTBOLCULARIYLA GÖRÜŞTÜ (GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜ) - Son Dakika

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir , A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan bilgi aldı, sohbet etti.

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