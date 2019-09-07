Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Andorra ile yaptığı kritik mücadelede Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 5. maçında Beşiktaş Park'ta Andorra'yı ağırladı kritik maçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay-Yıldızlıları yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mücadeleyi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikte protokolden takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protokol tribününde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

(Güven Mert Ercan- Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:51 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takımı yalnız bırakmadı
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