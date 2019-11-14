Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı

7 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takımı yalnız bırakmadı, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet tribünden takip etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda kritik önem taşıyan İzlanda maçında millileri yalnız bırakmadı. Erdoğan, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan Türkiye-İzlanda mücadelesinde tribündeki yerini alarak millilere destek oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de eşlik etti. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzlanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
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