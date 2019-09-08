Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, milli takımın soyunma odasını ziyaret etti
Son Dakika Spor Haber

Cumhurbaşkanı erdoğan, milli takımın soyunma odasını ziyaret etti

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nın Andorra'yı 1-0 yendiği müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takım oyuncuları ve teknik heyetini tebrik etmek üzere soyunma odasına gitti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, milli takımın soyunma odasını ziyaret etti, System.String[]
A Milli Futbol Takımı'nın Andorra'yı 1-0 yendiği müsabakanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takım oyuncuları ve teknik heyetini tebrik etmek üzere soyunma odasına gitti.
Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmanın ardından millileri soyunma odasında ziyaret etti ve oyuncular ile teknik heyeti galibiyetten ötürü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına giriş ve çıkış görüntüleri


A Milli Futbol Takımı, Recep Tayyip Erdoğan, Andorra, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı!
Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Emre Belözoğlu maç sonunda omuzlara alındı! Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 01:33:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı erdoğan, milli takımın soyunma odasını ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]