Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini açıkladı. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini açıkladı.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bu yılın ilk yarısında ilan edeceklerini açıkladı.
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