Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar...
09.02.2021 20:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Milli Uzay Projesi) Akademisyen, girişimci ve vatandaşlarımızın, hedeflerimize katkı sağlamasına imkan sağlayacak çağrılar açacak, yarışmalar düzenleyeceğiz."
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