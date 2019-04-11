Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzlaşı Temelinde ve Barış İçinde Sudan'ın Süreci Atlatması En Önemli...
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın süreci atlatması en önemli temennim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın süreci atlatması en önemli temennim." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
HSBC Genel Müdürü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretten Yargılandığı Davada Beraat Aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın Havalimanındaki Diyaloğu Ortaya Çıktı
Sudan Savunma Bakanlığı: El Beşir'i Tutukladık, Askeri Konsey İki Yıl Görev Yapacak
Gamze Özçelik, Sudan'daki Siyasi Krizden Dolayı Yardım Planlarını İptal Etti