Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzlaşı Temelinde ve Barış İçinde Sudan'ın Süreci Atlatması En Önemli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Uzlaşı Temelinde ve Barış İçinde Sudan'ın Süreci Atlatması En Önemli...

13 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın süreci atlatması en önemli temennim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan'ın süreci atlatması en önemli temennim." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:13 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Politika
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