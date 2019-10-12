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Cumhurbaşkanı erdoğan, millileri arayarak tebrik etti

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım oyuncularını, karşılaşma sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı erdoğan, millileri arayarak tebrik etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u 1-0 yenen A Milli Takım oyuncularını, karşılaşma sonrası telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcular soyunma odasındayken gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, galibiyeti getiren golün ardından futbolcuların kahraman Mehmetçiğe selam göndermelerini de anlamlı bulduğunu ifade ettiği öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:19 Kaynak: DHA
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