Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca Bez Torba ve Fileyi Hazırlıyoruz, Milletimize Promosyon Olarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, milletimize promosyon olarak dağıtacağız" -"Koalisyonla geçen 14 yılın enflasyon ortalaması yüzde 70,3. Peki bu 16 yılın ortalaması nedir; 9 buçuk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz, milletimize promosyon olarak dağıtacağız"

-"Koalisyonla geçen 14 yılın enflasyon ortalaması yüzde 70,3. Peki bu 16 yılın ortalaması nedir; 9 buçuk. Bay Kemal sözcülerini iyi seç, seni aldatıyorlar ve bununla mum yatsıya kadar yanar unutma"



ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

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