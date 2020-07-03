Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu