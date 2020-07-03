Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milyonlarca insan sadece dini inançlarından dolayı hayatlarına kastedilmesi dahil her türlü baskıya maruz kalıyor. Asıl bakılması, üzerinde durulması, tedbir alınması gereken yer burasıdır."
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3.07.2020 21:54:11. #1.13#
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