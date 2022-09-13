Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Sosyal konut projesinde emekliler ve gençlere yüzde 20'şer pay ayrıldı

Milyonların merakla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin tanıtımı yapıldı. Detayları açıklama üzere kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin mutluluğu içerisindeyiz. Bugün gençlerimize, emeklilerimize, şehit ve gazi ailelerimize, engelli kardeşlerimize ilk yuvalarını milletin evinden müjdeleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı arz ediyorum." diyerek konuşmasına başladı.

ASLAN PAYI EMEKLİ VE GENÇLERE

Projeyle ilgili detayları da paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz. Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk gelen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik" dedi.

TAKSİTLER VE FİYATLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyatlar hakkında ise "Toplamda 608 bin lira olan 2+1 konutlarımıza aylık 2.280 liradan başlayan 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 850 bin lira fiyata sahip 3+1 dairelerin ödemesi 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ KANDIRANLAR İÇİN DENETİM MEKANİZMASI KURACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının devamında şunları söyledi: İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın, diğer illerde 16 bin liranın altında olan herkes başvurabilecektir. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ'den ev almaya çalışanların evlerini kaybedeceği denetim mekanizması kuracağız. Tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. Konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ARSA PROJESİNİN DETAYLARI

Yine ilk defa alt yapıları ve imarı hazırlanmış ev yapmaya hazır arsa alternatifi de sunuyoruz. İlk etapta 7 ayrı bölgede belirlediğimiz bu arsalar piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşlarımıza satılacaktır. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecektir. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir sistemle vatandaşa satılacaktır. İkinci gruptaki hisseli parsellerin ödemesi ise 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vade ile ve faizsiz şekilde yapılabilecektir.

İŞ YERİ PROJESİNİN DETAYLARI

Şimdi de iş yerlerimiz ile ilgili bazı ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Hali hazırda 12 ilimizde 3 bin 930'u tamamlanmış toplamda 10 bini aşan sanayi tipi iş yeri projemiz bulunuyor. Kampanyanın ilk etabı kapsamında 10 bin yeni iş yeri daha küçük ve orta ölçekli sanayicimizin hizmetine sunuyoruz. Bu iş yerlerini 350 bin liradan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle 120 ay vade ile emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 'İlk evim', 'ilk iş yerim'projesinin 81 ilimize ülkemize, vatandaşlarımıza, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."