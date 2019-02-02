Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minibüsçülerle Sohbet Etti
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:35 Kaynak: AA
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