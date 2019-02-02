Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minibüsçülerle Sohbet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minibüsçülerle Sohbet Etti

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minibüsçülerle Sohbet Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki minibüs durağında konvoyunu durdurarak minibüsçülerle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:35 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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