Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü

03.11.2020 21:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin'e eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu. Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin" dedi.

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Siz yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin" diye konuştu. - ANKARA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Ayda'nın babası ile görüştü - Son Dakika


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