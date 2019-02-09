Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Havva'yı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Havva'yı Ziyaret Etti

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçükten 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz ve göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı yoğun bakımda ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minik Havva'yı Ziyaret Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçükten 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz ve göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı yoğun bakımda ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Tayyip'e Trabzonspor forması hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken bina enkazından yaklaşık 20 saat sonra kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ü yoğun bakımda ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Havva'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Tayyip Alemdar'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonda söz verdiği şekilde Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması hediye etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:56 Kaynak: İHA

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