Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik Hayranını İzmir Mitingine Davet Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik Hayranını İzmir Mitingine Davet Etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmayı hayranlıkla televizyondan takip eden minik bir çocuğu sosyal medya hesabından İzmir mitingine davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik Hayranını İzmir Mitingine Davet Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitingde yaptığı konuşmayı hayranlıkla televizyondan takip eden minik bir çocuğu sosyal medya hesabından İzmir mitingine davet etti.

Fatma Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde yaptığı konuşmayı televizyondan büyük bir hayranlıkla takip eden torununun videosunu çekip Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı retweetledi. Görüntüde, "Recep Tayyip Erdoğan senin neyin?" sorusuna "dedem" cevabını veren Fatma Yıldız'ın torunu, "İzmir'i kim alacak?" sorusuna ise "Recep Tayyip Erdoğan" cevabını verdi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap gecikmedi. Fatma Yıldız ve torununu İzmir mitingine davet eden Erdoğan, "Fatma Hanım, yavrumuzun gözlerinden öpüyorum. Ama televizyona bu kadar yakın durmasın, bozulmasın o güzel gözler. Tüm İzmirli kardeşlerimle birlikte torununuzu da İzmir mitingimize bekliyorum inşallah" cevabını verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:01 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de, Baltayla Vapura Binen Saldırgan Panik Yarattı: İstanbul'a Gideceksiniz Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Bebeğimi Kucağına Alan Eylül Öztürk, 2 Hafta İçerisinde Eridi! Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 21:44:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Minik Hayranını İzmir Mitingine Davet Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]