Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden Esma Çökmen'le telefonda görüştü
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefon görüşmesinin videosunu Twitter hesabından paylaştı.
Erdoğan, iletisinde " Konya'dan Esma anne, dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerini paylaştı.
Telefon görüşmesinde Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul'a gelme isteğine ise "Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin." şeklinde karşılık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:06 Kaynak: AA
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