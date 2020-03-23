Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miraç Kandili'ni tebrik eden 'Esma anne'yi aradı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le telefonla görüştü. Erdoğan, Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatarak "Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miraç Kandili'ni mesajla tebrik eden Esma Çökmen'le görüşmesini sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında " Konya'dan Esma anne dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Miraç Kandili, Anne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:48 Kaynak: İHA

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