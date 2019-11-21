Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Miras mevzuatını geliştirerek tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getireceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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